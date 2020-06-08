Депутат Онищенко указал на необходимость ношения масок и перчаток в общественных местах

Принятые в связи с пандемией коронавируса меры ограничения необходимо снимать постепенно, заявил заслуженный врач России, первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

В интервью Федеральному агентству новостей Онищенко рассказал, как правильно необходимо выходить из режима ограничений и самоизоляции, возвращаясь в привычную жизнь. Он подчеркнул, что послабления делать необходимо, однако все должно проходить планово. Например, парламентарий уверен, что заниматься спортом на свежем воздухе уже можно, при этом собирать большие компании все еще опасно. От массовых мероприятий и праздников стоит отказаться.

"Главное: перенос акцентов с тотальных запретов на тщательное индивидуальное соблюдение гражданами личных правил безопасности. Человек не должен подвергать себя риску заразиться и сам не должен стать источником заражения", – объяснил Онищенко.

Заслуженный врач страны также отметил, что некоторые кафе и рестораны можно начать открывать, при этом соблюдая дистанцию между столиками. В первую очередь стоит разрешить работать заведениям с террасой. Он подчеркнул, что люди должны сами научиться нести ответственность за эпидемиологическую ситуацию. Такие меры безопасности, как ношение масок и перчаток в общественных местах, необходимо сохранять и дальше. Это также поможет снизить риск повторной волны коронавируса осенью.