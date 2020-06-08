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14:51   8 Июня 2020
Общество

Власти Москвы назвали дату открытия кафе, салонов красоты и театров

Власти Москвы назвали дату открытия кафе, салонов красоты и театров

Режим самоизоляции в Москве отменяется с 9 июня. В этот же день жителей столицы ждут и другие послабления. Электронные пропуска для выезда в город больше не нужны. Выйти на прогулку можно будет уже не по графику, он также будет отменен.

Заработают с 9 июня и социальные карты. Льготники вновь смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Также со вторника могут открыться парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства, оказывающие помощь по трудоустройству. Ограничения снимут с деятельности каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и НИИ. Театрам, концертным площадкам и циркам разрешили проводить репетиции с 9 июня.

Летние веранды кафе и ресторанов начнут работу с 16 июня. С этого же дня возобновить деятельность могут стоматологии, библиотеки риэлторские компании, службы проката, а также рекламные, консалтинговые и другие агентства. Зоопарки, выставочные залы и музеи возобновят свою работу тоже с 16 июня.

Остальные кафе и рестораны могут открыться с 23 июня. Бассейны и фитнесс-клубы тоже откроют свои двери для посетителей в этот день. Ограничения снимаются и для детских садов. Учреждения соцзащиты также вернутся в привычный режим работы. Кроме того возобновится навигация по Москве-реке.

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Автор: Яна Либерман
#москва #самоизоляция #коронавирус

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