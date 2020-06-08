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14:48   8 Июня 2020
Экономика

Путин подписал закон, позволяющий вернуть билет в случае ЧС

Путин подписал закон, позволяющий вернуть билет в случае ЧС

Россияне смогут возвращать средства, потраченные на билеты, при возникновении чрезвычайной ситуации или в случае ее угрозы, согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным.

Многие жители РФ столкнулись с трудностями при возврате денег за отмененные рейсы в условиях пандемии коронавируса.

Нововведения в российском законодательстве разрешат возникшие спорные ситуации и обеспечат компенсацию потраченных средств гражданам.

Уровень жизни россиян также повысится благодаря поправкам к Конституции РФ, в которых отражаются принципы экономического роста страны и социальные гарантии жителей России. Голосование по поправкам к Основному закону пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #возврат #конституция #билеты

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