«Фейсбучная тусовочка без поддержки»: Жуков раскритиковал российскую оппозицию

Условно осужденный за экстремизм студент ВШЭ Егор Жуков раскритиковал деятельность российской оппозиции, которая предпочитает «вариться в своем собственном либеральном котле» вместо того, чтобы реально продвигать в массы «образ будущего».

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону молодой либертарианец признал, что считает себя настоящим политиком, в очередной раз подвергнув критике деятельность главы признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального и всей оппозиционной «тусовочки».

Отъявленный политик

Егор Жуков отметил, что в настоящее время работает на радиостанции «Эхо Москвы», а также имеет карточку журналиста в «Новой газете». Однако от обычного представителя средств массовой информации его якобы отличает наличие «конкретного образа будущего» страны, который он лично считает правильным и доказывает с помощью своей деятельности.

«Я предпринимаю конкретные действия. Я создаю события. Я их не описываю, я их создаю. Я не стремлюсь вообще ни к какой вот этой вот условной журналистской этике, когда там надо выслушать другую сторону, дать ей такое же количество времени. Простите, если я не согласен с этой стороной, я буду спорить с ней, как самый отъявленный политик и не буду себя сдерживать ни в коей мере», – подчеркнул студент ВШЭ.

Он также добавил, что у политики нет каких-либо отличительных характеристик, так как это «процесс поиска и осуществления решений проблем, которые возникают при совместной жизни людей». По мнению либертарианца, под эту формулировку подпадает совершенно любая деятельность.

Митинги без цели и смысла

Отвечая на вопрос Гордона о критике деятельности российской оппозиции, Жуков в первую очередь отметил Алексея Навального, так как студенту очень не нравилось, как глава ФБК проводит митинги. По его словам, подход блогера к организации подобного рода мероприятий всегда вызывал у людей много вопросов.

Жуков отметил, что для проведения акций протеста недостаточно просто назвать время и место, как обычно это делает Навальный. Главная, по его мнению, проблема заключается в том, что оппозиционер не предоставляет людям, которых он призывает выходить на улицы, конкретной стратегии, что в итоге выливается в историю «покричали и разошлись».

«Никакая цель не достигнута. Стратегии митинга никакой нет. А зачем тогда проводить митинг, если ты не хочешь с помощью него достичь какой-то цели? То есть, если ты не готов идти дальше, то, может быть, тогда дождаться того момента, когда в этом будет смысл?», – задался риторическим вопросом Егор Жуков.

При этом студент добавил, что после беседы в эфире «Эха» он начал понимать некую логику в действиях Навального, которые ранее представлялись ему как «нечто хаотичное». Но это, как уточнил Жуков, не означает, что теперь он согласен с главой ФБК в политических вопросах.

Примечательно, что в ходе интервью с Навальным молодой либертарианец выразил уверенность в отсутствии у блогера элементарного понимания, как должна выглядеть «прекрасная Россия будущего». Жуков напомнил, что Навальный сам называл себя центристом, а такие люди, по мнению студента ВШЭ, революции не совершают.

Либеральные большевики

В целом же, как считает Егор Жуков, российская оппозиция представляет собой «фейсбучную тусовочку», где все «варятся в своем собственном либеральном котле». Он подчеркнул, что это сообщество включает в себя довольно мало людей и сторонников для реального изменения ситуации в стране. Жуков привел в пример большевиков, которые, по его словам, воспользовались шансом и просто взяли власть в свои руки, после чего «насильственно навязывали свою идеологию всей остальной стране».

Студент ВШЭ подчеркнул, что сегодня реальной поддержки большинства населения у либералов нет, и поэтому в данных условиях они могут лишь выжидать момент, когда возникнет некая политическая неопределенность, чтобы в результате «междусобойчика» попытаться прийти к власти, а потом «сидеть и навязывать всем все что угодно».

Таким образом Егор Жуков не просто в очередной раз подверг Алексея Навального и всю российскую либеральную оппозицию резкой критике, а довольно открыто указал на свое «политическое превосходство» над «коллегами по цеху». Ведь он якобы идет правильным путем к «конкретному образу будущего», в то время как его либеральные коллеги продолжают «отсиживаться» в узком кругу своей «тусовочки».

Можно предположить, что такие громкие заявления Жуков себе позволяет либо в силу своей неопытности и весьма юного возраста для больших политических игр, либо он продолжает пользоваться поддержкой влиятельных спонсоров, главной целью которых является свержение несуществующего в России «тоталитарного режима».