Путин подписал закон об увеличении в два раза размера пособия по уходу за ребенком

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому размер ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан повышается в два раза. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Размер пособия по уходу за ребенком составит 6752 рубля. Кроме того, закон подразумевает повышение максимального размера пособия до 13 504 рублей.

Добавим, что ранее Путин распорядился провести с 25 июня по 1 июля голосование по поправкам к Конституции РФ. В поправках к Основному закону страны предлагают закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. В поправках также закрепят ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.