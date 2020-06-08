Правительство Москвы сообщило об отмене режима самоизоляции с 9 июня

Пропускной режим и режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня 2020 года, заявил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

Вместе с отменой пропускного режима и режима самоизоляции также будет отменен график прогулок для горожан, подчеркнул в ходе дистанционного заседания ОП Москвы Ремчуков. По его словам, летние веранды и кафе в Москве откроются уже 16 июня.

"Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок", — заявил Ремчуков.

Отметим, согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано более 476 тыс. случаев коронавируса. Из которых почти 200 тыс. — В Москве. Вся актуальная информация о ситуации вокруг пандемии приводится на сайте стопкоронавирус.рф.