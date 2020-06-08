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14:04   8 Июня 2020
Политика

Путин присвоил высший дипломатический ранг Марии Захаровой

Путин присвоил высший дипломатический ранг Марии Захаровой

Высший дипломатический ранг — Чрезвычайного и Полномочного Посла — получила сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Заслуги директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой были отмечены присвоением ей высшего дипломатического ранга — Чрезвычайного и Полномочного Посла. Как сообщает РИА Новости, ранг был присвоен президентским указом.

1 июня Владимир Путин подписал указ о Дне всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Этим днем стало 1 июля. Среди поправок, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.

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Автор: Руслан Неглинный
#захарова #мид рф #указ путина

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