Путин присвоил высший дипломатический ранг Марии Захаровой

Высший дипломатический ранг — Чрезвычайного и Полномочного Посла — получила сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Заслуги директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой были отмечены присвоением ей высшего дипломатического ранга — Чрезвычайного и Полномочного Посла. Как сообщает РИА Новости, ранг был присвоен президентским указом.

1 июня Владимир Путин подписал указ о Дне всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Этим днем стало 1 июля. Среди поправок, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.