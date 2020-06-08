Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет меры налоговой поддержки гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заявили официальные представители пресс-службы Кремля.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Как уточняется, закон был инициирован Правительством РФ и направлен на реализацию перечня поручений по обращению президента РФ от 11 мая 2020 года.