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14:00   8 Июня 2020
Политика

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии COVID-19

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет меры налоговой поддержки гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заявили официальные представители пресс-службы Кремля.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Как уточняется, закон был инициирован Правительством РФ и направлен на реализацию перечня поручений по обращению президента РФ от 11 мая 2020 года.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #правительство #пандемия #коронавирус

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