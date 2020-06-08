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13:59   8 Июня 2020
Общество

Соратник Навального Милов готовит россиян к массовым протестам с "научным подходом"

Соратник Навального Милов готовит россиян к массовым протестам с "научным подходом"

Сторонник одиозного блогера Алексея Навального провоцирует граждан к общественным беспорядкам.

Владимир Милов в своих призывах рассказывает о "научном подходе" в свержении "тоталитарного режима". Соратник Навального безосновательно заявил, что количество людей, недовольных политическим курсом в России, якобы растет, передает Федеральное агентство новостей.

"Борцы с режимом" будут искусственно создавать поводы для недовольств, открыто признался Милов. Провокатор продолжил курс одиозного блогера Алексея Навального, который заявлял о необходимости организации массовых беспорядков в России. Милов добавил, что "оппозиция" уже работает над соответствующим планом.

Так называемые либералы усиливают давление на граждан РФ, пытаясь повысить градус общественного напряжения. "Оппозиционеры" для реализации своих целей готовы использовать даже аморальные приемы.  

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #навальный #беспорядки #милов

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