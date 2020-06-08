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 Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике

Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике
15:34   8 Июня 2020
Весь мир

Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике

Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике

Такое мнение высказал председатель специального комитета британской палаты общин по вопросам обороны Тобиас Эллвуд, выступая на телеконференции, посвященной безопасности Крайнего Севера, которую организовал американский Центр международных и стратегических исследований.

По словам Эллвуда, альянс между Россией и Китаем в Арктике укрепляется на глазах всего мира.

«Делать особой разницы между ними нельзя, поскольку хотя некоторые и считают, что речь идет о двух мощных конкурентах, с американской точки зрения их нужно воспринимать как единый союз, — приводит слова издание Politico. — Меня очень беспокоит перспектива разрыва, раскола в том, как ведётся внешнеэкономическая деятельность, между Китаем и Россией с одной стороны и Западом».

При этом британский эксперт отдельно заострил внимание на Китае, заявив, что многие в Великобритании пересмотрели свое отношение к этой стране из-за пандемии, в ходе которой Пекин отказался взять на себя «неписанные обязательства», направленные на поддержание международных норм, вместо этого «с радостью эксплуатируя» эти нормы ради собственной выгоды.

Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике

Однако, как отмечает издание, участвовавшая от лица Норвегии в телеконференции статс-секретарь норвежского Минобороны Тоне Скоген, не согласилась с Эллвудом, заявив, что Россия и Китай не имеют единой стратегии в Арктике, а напротив конкурируют друг с другом в этом регионе. При этом Скоген отметила, что, несмотря на рост китайских амбиций относительно Арктики, Осло гораздо больше беспокоит стратегия Москвы, наращивающей на Крайнем Севере военное присутствие.

«Мы все же хотели бы отметить, что, так сказать, самым серьезным вызовом считаем пока именно Россию», — добавила Скоген, отметив, что Китай пока не считает Арктику «приоритетным направлением».

Также издание добавляет, что ряд аналитиков все же считает, что российско-китайские отношения в Арктике укрепляются в области транспортных задач, разработки месторождений, решения административных вопросов. В связи с чем Россия, по их мнению, уже приступила к поиску потенциальных поставщиков технологий и инвесторов в Азии.

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Автор: Александр Люблинский
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