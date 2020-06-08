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13:49   8 Июня 2020
Экономика

Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве

Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве

Минимальная стоимость месячной аренды комнаты в столице составила 10 тысяч рублей в июне, согласно данным агентства "ИНКОМ-Недвижимость".

Пандемия коронавируса и введенный во многих субъектах РФ режим самоизоляции привели к падению цен на рынке аренды недвижимости.

Сейчас комнату с мебелью за 10 тысяч рублей можно арендовать в Дмитровском районе Москвы. Чуть дороже жилье в коммунальной квартире будет стоить в Южном Чертанове и районах Выхино-Жулебино, передает издание "Лента.ру".

Отток квартиросъемщиков после завершения самоизоляции может привести к усилению конкуренции между арендодателями и снижению спроса на рынке съемного жилья, считают риелторы.

 

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Автор: Ирина Большунова
#москва #жилье #квартира #аренда

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