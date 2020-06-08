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13:48   8 Июня 2020
Армия

Мураховский: план Украины по нападению на Сибирь и Арктику является диким

Мураховский: план Украины по нападению на Сибирь и Арктику является диким

Украинская сторона заявила о возможном ударе американским бомбардировщиком по Сибири и Арктике. Российский военный эксперт назвал такие планы дикими и похожими на сюрреализм.

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал", заявил, что в США есть командование глобального удара, которое регулярно организовывает полеты таких бомбардировщиков. Американские самолеты можно также увидеть у границ Китая или Норвегии. Россия также совершает подобные полеты. 

Сейчас идет речь о ракетах воздушного базирования с досягаемостью примерно порядка 1200 километров. Такими ракетами оснащены американские бомбардировщики B-52 и B-1B. Сама новость является дикой. Это единственная новость, когда кто-то из украинцев что-то по этому поводу ляпнул, заключил Виктор Мураховский.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #украина #минобороны

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