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13:30   8 Июня 2020
Экономика

В Чечне 200 женихов получат финансирование на выкуп невест

В Чечне 200 женихов получат финансирование на выкуп невест

Женихи, из-за пандемии не обладающие финансовыми возможностями для оплаты выкупа невесты, получат поддержку от властей Чечни, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман республики.

Вспышка коронавируса стала причиной материальных трудностей у многих граждан РФ. Женихи в Чечне столкнулись с недостатком денег на выкуп невесты.

Более 200 жителей Чечни получат возможность выкупить своих невест благодаря средствам, выделенным чеченскими властями, согласно распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Повышение уровня жизни граждан, а также доверие между государством и обществом, закрепят поправки к Конституции, голосование по которым пройдет в России с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Яна Либерман
#кадыров #выкуп #выплаты

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