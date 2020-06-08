В Чечне 200 женихов получат финансирование на выкуп невест

Женихи, из-за пандемии не обладающие финансовыми возможностями для оплаты выкупа невесты, получат поддержку от властей Чечни, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман республики.

Вспышка коронавируса стала причиной материальных трудностей у многих граждан РФ. Женихи в Чечне столкнулись с недостатком денег на выкуп невесты.

Более 200 жителей Чечни получат возможность выкупить своих невест благодаря средствам, выделенным чеченскими властями, согласно распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Повышение уровня жизни граждан, а также доверие между государством и обществом, закрепят поправки к Конституции, голосование по которым пройдет в России с 25 июня по 1 июля.