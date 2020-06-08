Погребинский назвал условия выхода Харькова и Одессы из состава Украины

Нынешняя украинская власть сейчас, по сути, просто издевается над большинством граждан и со временем такие города, как Одесса, Николаев, Харьков, Херсон и Запорожье будут считать страну, в которой они оказались, чужой.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей в понедельник, 8 июня, высказал украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, президент Украины, премьер-министр и члены Кабмина работают сейчас для 15% украинцев, а над большей частью населения они просто издеваются.

«Согласно соцопросам, только каждый седьмой украинец исповедует националистические взгляды. Уже ясно, что Зеленский и Шмыгаль опираются именно на это меньшинство и продолжат это делать, пока находятся у власти», — добавил Погребинский.

Политолог также подчеркнул, что, чем дольше эти люди будут оставаться у власти, тем больший вред они причинят стране, при этом они поставят под угрозу украинскую государственность.

«Потому что невозможно долго издеваться над большинством населения. По крайней мере, в истории Украины таких примеров не было, — заявил эксперт. — Разве что в стране будет создана тоталитарная система, которая будет планомерно «нагибать» большинство. На мой взгляд, такое на Украине сделать нереально».

Подобная политика лишь еще больше ожесточит население, которое и так уже понимает, что страну ведут на в том направлении, считает Погребинский. А ужесточение языкового вопроса, добавил он, окончательно расколет страну.

«Украинцы уже понимают, что тот выбор, — «вперед в Европу» — который они сделали в 2014-м, привел к страшным последствиям, которые коснулись их жизненных интересов. Сложно представить, что в Херсоне, Николаеве или Одессе, где 90% русскоязычных граждан, люди, работающие в госорганизациях, не смогут использовать русский язык в работе», — отметил эксперт.

Подобные ограничения, предусмотренные «языковым законом», по словам Погребитнского, являются просто издевательством над людьми, и они, кончено де, будут раздражать жителей юго-востока Украины.