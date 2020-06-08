Мишустин назвал категории граждан, которые смогут выехать за границу

Россия откроет границы для выезда граждан РФ за рубеж с целью работы или учебы, а также для ухода за больными родственниками, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Постепенное открытие российских границ возможно благодаря стабилизирующейся эпидемиологической ситуации в стране, заявил глава Правительства РФ.

Иностранные граждане смогут въехать на территорию России для ухода за близкими родственниками. Жители РФ, учащиеся или работающие за границей, также смогут покинуть страну в ближайшее время.