Песков назвал техническим сбоем ситуацию с отсутствием части поправок в Конституцию

Отсутствие упоминания об "обнулении сроков" на сайте по поправкам в Конституцию РФ может объясняться техническим сбоем, обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ряд изданий задали Пескову вопрос, по какой причине в рекламной кампании нет упоминания о праве действующего президента переизбираться на новый срок. Пресс-секретарь главы государства пояснил, что предлагаемых поправок к основному закону страны очень много, не все они освещаются в рекламных материалах, посвященных голосованию по Конституции РФ. Также он подчеркнул их важность в своей совокупности.