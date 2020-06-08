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13:11   8 Июня 2020
Политика

Песков назвал техническим сбоем ситуацию с отсутствием части поправок в Конституцию

Песков назвал техническим сбоем ситуацию с отсутствием части поправок в Конституцию

Отсутствие упоминания об "обнулении сроков" на сайте по поправкам в Конституцию РФ может объясняться техническим сбоем, обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ряд изданий задали Пескову вопрос, по какой причине в рекламной кампании нет упоминания о праве действующего президента переизбираться на новый срок. Пресс-секретарь главы государства пояснил, что предлагаемых поправок к основному закону страны очень много, не все они освещаются в рекламных материалах, посвященных голосованию по Конституции РФ. Также он подчеркнул их важность в своей совокупности.

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Автор: Яна Либерман
#россия #песков #конституция

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