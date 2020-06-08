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13:09   8 Июня 2020
Происшествия

Экс-глава Екатеринбурга Ройзман заперся в библиотеке с коронавирусом

Экс-глава Екатеринбурга Ройзман заперся в библиотеке с коронавирусом

Коронавирус обнаружили у экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Ройзман сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, об этом бывший глава Екатеринбурга рассказал на своей странице в Instagram. Несколько дней назад у него заболело горло, заложило уши. Два дня у Ройзмана держалась невысокая температура.

"Температура 37.0 Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал", — сообщил Ройзман в Instagram.

Ройзман закрылся в своей библиотеке на самоизоляцию. Он просит всех относиться к COVID-19 серьезно, потому что это может коснуться каждого.

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Автор: Юлия Яковлева
#лечение #ройзман #самоизоляция #коронавирус

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