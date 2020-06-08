Генпрокуратура: количество фейков о коронавирусе возросло в десять раз

Сотрудники правоохранительных органов стали выявлять в десять раз больше фейков о коронавирусе в период эпидемии COVID-19, сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Правоохранители обнаружили всплеск недостоверной информации о коронавирусной инфекции более чем в десять раз по итогам истекшего периода в 2020 году. В Роскомнадзор было направлено более сотни обращений от Генпрокуратуры РФ с требованиями о блокировке интернет-ресурсов, которые публиковали вбросы о коронавирусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГП.

Многие издательства тиражируют недостоверную информацию о ситуации с COVID-19 в России. В связи с этим депутаты Государственной думы обратились в Генпрокуратуру с просьбой принять соответствующие меры в отношении зарубежных и отечественных изданий, который занимаются размещением фейков о коронавирусе.