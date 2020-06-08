Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат ГД призвал пересчитать премии официально работающим россиянам

Депутат ГД призвал пересчитать премии официально работающим россиянам

 Мишустин назвал категории граждан, которые смогут выехать за границу

Мишустин назвал категории граждан, которые смогут выехать за границу
Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве

Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве

 В Чечне 200 женихов получат финансирование на выкуп невест

В Чечне 200 женихов получат финансирование на выкуп невест
Кедми рассказал о двойном преимуществе новой израильской ракеты LORA

Кедми рассказал о двойном преимуществе новой израильской ракеты LORA

 Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине

Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине
Депутат ГД призвал пересчитать премии официально работающим россиянам

Депутат ГД призвал пересчитать премии официально работающим россиянам

 Мишустин назвал категории граждан, которые смогут выехать за границу

Мишустин назвал категории граждан, которые смогут выехать за границу
Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве

Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве

 В Чечне 200 женихов получат финансирование на выкуп невест

В Чечне 200 женихов получат финансирование на выкуп невест
Кедми рассказал о двойном преимуществе новой израильской ракеты LORA

Кедми рассказал о двойном преимуществе новой израильской ракеты LORA

 Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине

Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине
13:05   8 Июня 2020
Общество

Генпрокуратура: количество фейков о коронавирусе возросло в десять раз

Генпрокуратура: количество фейков о коронавирусе возросло в десять раз

Сотрудники правоохранительных органов стали выявлять в десять раз больше фейков о коронавирусе в период эпидемии COVID-19, сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Правоохранители обнаружили всплеск недостоверной информации о коронавирусной инфекции более чем в десять раз по итогам истекшего периода в 2020 году. В Роскомнадзор было направлено более сотни обращений от Генпрокуратуры РФ с требованиями о блокировке интернет-ресурсов, которые публиковали вбросы о коронавирусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГП.

Многие издательства тиражируют недостоверную информацию о ситуации с COVID-19 в России. В связи с этим депутаты Государственной думы обратились в Генпрокуратуру с просьбой принять соответствующие меры в отношении зарубежных и отечественных изданий, который занимаются размещением фейков о коронавирусе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#фейки #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...