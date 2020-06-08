Кремль назвал преобладающей поддержку поправок в Конституцию РФ

Ситуация в настоящий период говорит о превалирующей поддержке поправок в Конституцию РФ. Об этом информировали в пресс-службе Кремля.

В период с 25 июня по 1 июля состоится неделя голосования по поправкам к Конституции РФ. Глава государства Владимир Путин выступил с предложением закрепить в Основном законе страны положения об обязательной ежегодной индексации пенсий, о защите государственной целостности России, а также о признании детей самым важным приоритетом государственной политики РФ.