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12:56   8 Июня 2020
Политика

Кремль назвал преобладающей поддержку поправок в Конституцию РФ

Кремль назвал преобладающей поддержку поправок в Конституцию РФ

Ситуация в настоящий период говорит о превалирующей поддержке поправок в Конституцию РФ. Об этом информировали в пресс-службе Кремля.

В период с 25 июня по 1 июля состоится неделя голосования по поправкам к Конституции РФ. Глава государства Владимир Путин выступил с предложением закрепить в Основном законе страны положения об обязательной ежегодной индексации пенсий, о защите государственной целостности России, а также о признании детей самым важным приоритетом государственной политики РФ.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #кремль #поправки #конституция

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