Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат ГД призвал пересчитать премии официально работающим россиянам

Депутат ГД призвал пересчитать премии официально работающим россиянам

 Мишустин назвал категории граждан, которые смогут выехать за границу

Мишустин назвал категории граждан, которые смогут выехать за границу
Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве

Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве

 В Чечне 200 женихов получат финансирование на выкуп невест

В Чечне 200 женихов получат финансирование на выкуп невест
Кедми рассказал о двойном преимуществе новой израильской ракеты LORA

Кедми рассказал о двойном преимуществе новой израильской ракеты LORA

 Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине

Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине
Депутат ГД призвал пересчитать премии официально работающим россиянам

Депутат ГД призвал пересчитать премии официально работающим россиянам

 Мишустин назвал категории граждан, которые смогут выехать за границу

Мишустин назвал категории граждан, которые смогут выехать за границу
Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве

Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве

 В Чечне 200 женихов получат финансирование на выкуп невест

В Чечне 200 женихов получат финансирование на выкуп невест
Кедми рассказал о двойном преимуществе новой израильской ракеты LORA

Кедми рассказал о двойном преимуществе новой израильской ракеты LORA

 Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине

Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине
12:52   8 Июня 2020
Общество

Спикеры в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот" обсудят тему абортов в России

Спикеры в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот" обсудят тему абортов в России

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей организуют онлайн-эфир, посвященный теме "Запрет абортов и семейные ценности. Допустима ли принудительная стерилизация людей".

Специалисты в рамках мероприятия обсудят, каким образом можно добиться снижения случаев с абортами, а также вероятность их полного запрета. Спикеры выяснят, как нужно информировать граждан о средствах контрацепции, передает ФАН.

Онлайн-конференция состоится 8 июня в 14:00. За дискуссией можно проследить по указанной ссылке. Также все желающие могут задать вопросы экспертам в комментариях к трансляции или анонсу онлайн-мероприятия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#аборты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...