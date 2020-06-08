Спикеры в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот" обсудят тему абортов в России

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей организуют онлайн-эфир, посвященный теме "Запрет абортов и семейные ценности. Допустима ли принудительная стерилизация людей".

Специалисты в рамках мероприятия обсудят, каким образом можно добиться снижения случаев с абортами, а также вероятность их полного запрета. Спикеры выяснят, как нужно информировать граждан о средствах контрацепции, передает ФАН.

Онлайн-конференция состоится 8 июня в 14:00. За дискуссией можно проследить по указанной ссылке. Также все желающие могут задать вопросы экспертам в комментариях к трансляции или анонсу онлайн-мероприятия.