Поправка о примате права РФ косметическая, но исправит ошибку Ельцина

Приоритет национального права над международным позволит России стать самостоятельнее на мировой арене и не выполнять ангажированные решения международных институтов в контексте противостояния с Западом. Такое мнение выразили в комментариях «Политике сегодня» эксперты, оценив соответствующую конституционную поправку, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, по мнению руководителя Информационного Офиса Совета Европы в РФ Николая Топорнина, некоторые решения Страсбургского суда по правам человека вызывали справедливую критику со стороны российских политиков и экспертов. Россия ответила принятием федерального закона в 2015 году, который позволял направлять решения ЕСПЧ в Конституционный суд для правовой оценки.

Собеседник оценил закон, как «достаточно выверенный и комплексный», однако полагает, что авторы конституционной реформы пожелали закрепить международное положение РФ фундаментальной поправкой.

«Это такое косметическое, политическое решение, — характеризует поправку о приоритете российского права Николай Топорнин. — Видимо, законодатели захотели подчеркнуть большую независимость России в международных отношениях».

Ведущий эксперт центра военно-политических исследований Михаил Александров полагает, что 79-я статья Конституции, в которую планируют внести изменения, изначально была жестом Бориса Ельцина в сторону западных партнеров. Поправка исправит ошибки 90-х, убежден он.

«Когда Конституция принималась в 93 году, очень хотелось ельцинскому руководству показать, что они хотят табелироваться в мировое сообщество, стать добропорядочными членами мирового сообщества, — вспоминает эксперт. — Но это достаточно глупо, потому что каждое государство должно отстаивать, прежде всего, свои национальные интересы».

Александров также заметил, что международное право в современном мире «трактуется всеми так, как им выгодно». В условиях возникшей конфронтации с Западом прежняя формулировка статьи означает добровольное согласие России подставить себя под удар, считает эксперт.

«Это глупо и вредно даже. Так что устранить эту необходимо, конечно, формулировку», — сказал Михаил Александров.

Идею о внесении поправки в Конституцию высказал президент Владимир Путин. 15 января в рамках ежегодного обращения к Федеральному собранию глава государства обозначил, что «Россия вернулась на международную арену как страна, с мнением которой нельзя не считаться».