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12:49   8 Июня 2020
Политика

Захарова жестко прокомментировала деятельность Запада в отношении Китая на фоне протестов

Захарова жестко прокомментировала деятельность Запада в отношении Китая на фоне протестов

Страны G7, которые столкнулись с массовыми беспорядками после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США, не имеют права учить Китай, как ему поступать в отношении Гонконга, сообщила в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сказала, что после всего этого "вселенского позора" другие страны решили научить Пекин править страной. Таким образом, она прокомментировала сообщения о подготовке совместного заявления G7 по ситуации вокруг Гонконга, сообщает ТАСС.

Ранее газета "Иомиури" со ссылкой на источники в МИД Японии сообщила, что внешнеполитические ведомства стран "Большой семерки" согласовывают текст возможного совместного заявления. В нем предполагается потребовать от Китая пересмотреть решение о подготовке законопроекта о нацбезопасности в Гонконге.

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Автор: Яна Либерман
#захарова #китай #гонконг #g7

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