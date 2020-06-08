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12:14   8 Июня 2020
Политика

Путин 12 июня проведет первое с марта очное мероприятие и наградит Героев труда

Путин 12 июня проведет первое с марта очное мероприятие и наградит Героев труда

Первое большое мероприятие в очном режиме состоится 12 июня в Кремле, об этом сообщил советник президента РФ Владимир Толстой.

По словам Толстого, в День России глава государства Владимир Путин впервые с конца марта проведет "живое" мероприятие, на котором наградит Героев труда.

С 25 июня по 1 июля в России состоится голосование по поправкам к Конституции РФ, указ об этом подписал глава государства Владимир Путин. В числе изменений в Основной закон страны есть предложение о государственном обеспечении доступности медицинского обслуживания, а также обязательная ежегодная индексация пенсий и гарантированная адресная социальная поддержка.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин

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