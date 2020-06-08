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Кедми рассказал о двойном преимуществе новой израильской ракеты LORA

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13:14   8 Июня 2020
Весь мир

Кедми рассказал о двойном преимуществе новой израильской ракеты LORA

Кедми рассказал о двойном преимуществе новой израильской ракеты LORA

Новая ракета малой дальности комплекса LORA обеспечивает Израилю двойное преимущество над потенциальными противниками – во-первых это ракета отечественного производства, а во-вторых она больше подходит для стратегических требований еврейского государства.

Об этом в беседе с изданием The Jerusalem Post заявил израильский политолог Яков Кедми, комментируя проведенные в Средиземном море концерном «Таасия авирит» учебные стрельбы сверхточной баллистической ракеты комплекса LORA.

Как заявили в компании, в ходе учебного пуска, который был осуществлен в мае 2020 года, ракеты успешно поразили цели, расположенные на расстоянии 90 и 400 километров.

По словам Якова Кедми, возможное преимущество испытанной ракеты зависит от того, какими средствами на море будет обладать потенциальный противник, при чем важно понимать, что в этом случае Израиль конкурирует не с теми странами, на вооружении которых имеются ракеты, а со странами, которые эти ракеты производят.

«Мы конкурируем не с этими странами, а с производителями этих ракет. Но это на сегодняшний день дает нам хороший уровень самозащиты. И когда мы сами это делаем, это дает нам двойное преимущество, — заявил политолог. — Во-первых, делаем мы сами, а во-вторых, это более подходит для наших стратегических требований. И потому что исправлять или добавлять всегда труднее».

Кедми рассказал о двойном преимуществе новой израильской ракеты LORA

Также Кедми добавил, что Израиль должен быть готовым к возможному военному конфликту с Ираном или с арабскими странами. Кроме того, по его словам, из-за агрессивной политики Турции повышается вероятность военного столкновения с ней и с террористическими организациями, шансы которых получить разные виду оружия сильно повысились в последнее время.

«Эти ракеты, надо понимать, можно запускать с моря на сушу. Но они могут действовать также и на суше, — заключил эксперт. — Любая ракета, которая действует на морской составляющей, при определенных условиях может быть приспособлена к действиям на суше. Это базовая ракета. Какие варианты у нее будут, это мы еще увидим».

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Автор: Александр Люблинский
#политика #израиль #ракеты #весь мир

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