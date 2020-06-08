Владельцы экоотелей могут претендовать на гранты Ростуризма

Ростуризм впервые поддержит грантами российских предпринимателей, которые строят кемпинги и экоотели. заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Экономика РФ сильно пострадала от пандемии коронавируса и введенных для борьбы с ней ограничений. Большие убытки терпят представители туристической отрасли. Закрытие государственных границ и введение режима самоизоляции во многих регионах страны стали причиной резкого снижения доходов у владельцев авиакомпаний и гостиниц. На фоне постепенного ослабления ограничительных мер поток отдыхающих в скором времени будет увеличиваться.

Государство планирует поддержать создателей быстровозводимых модульных отелей. Гранты от Ростуризма будут доступны владельцам экоотелей, кемпингов, а также кемпинг-парков для автотуристов, передает слова Чернышенко РИА Новости.