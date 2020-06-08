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11:49   8 Июня 2020
Политика

Москва надеется на скорейшее решение вопроса по освобождению похищенных в Ливии россиян

Москва надеется на скорейшее решение вопроса по освобождению похищенных в Ливии россиян

Вопрос с похищенными социологами на территории Ливии остается без продвижений. Москва надеется на скорейшее урегулирование этой ситуации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипломатический источник.

Дипломатический источник сообщил, что Москва рассчитывает на прогресс в урегулировании этого вопроса.

На прошлой неделе состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова, вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмеда Майтига и министра иностранных дел ПНС Мухаммеда Сиялы. По итогам встречи были сделаны выводы, что главным препятствием для развития двусторонних отношений является нахождение в заключении российских социологов на территории Ливии, которые были похищены в 2019 году.

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Автор: Василий Пименов
#москва #россия #ливия #пнс

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