Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навального, Рашкина и рептилоидов заподозрили в исключении Шуваловой из КПРФ

Навального, Рашкина и рептилоидов заподозрили в исключении Шуваловой из КПРФ

 Крымские ученые предложили новое решение для обеспечения полуострова водой

Крымские ученые предложили новое решение для обеспечения полуострова водой
Путин 12 июня проведет первое с марта очное мероприятие и наградит Героев труда

Путин 12 июня проведет первое с марта очное мероприятие и наградит Героев труда

 Владельцы экоотелей могут претендовать на гранты Ростуризма

Владельцы экоотелей могут претендовать на гранты Ростуризма
Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине

Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине

 Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США
Навального, Рашкина и рептилоидов заподозрили в исключении Шуваловой из КПРФ

Навального, Рашкина и рептилоидов заподозрили в исключении Шуваловой из КПРФ

 Крымские ученые предложили новое решение для обеспечения полуострова водой

Крымские ученые предложили новое решение для обеспечения полуострова водой
Путин 12 июня проведет первое с марта очное мероприятие и наградит Героев труда

Путин 12 июня проведет первое с марта очное мероприятие и наградит Героев труда

 Владельцы экоотелей могут претендовать на гранты Ростуризма

Владельцы экоотелей могут претендовать на гранты Ростуризма
Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине

Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине

 Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США
11:41   8 Июня 2020
Происшествия

Возобновлено дело о крушении самолета над Донбассом

Возобновлено дело о крушении самолета над Донбассом

Дело о крушении малайзийского Boeing было возобновлено судом Нидерландов. Самолет летел рейсом МН17 и попал в авиакатастрофу над Донбассом.

Самолет осуществлял рейс МН17 и следовал по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, но разбился в Украине. В результате крушения погибли 298 человек. Совместная следственная группа занимается расследованием данного дела без России в составе.

Следствие проигнорировало данные, предоставленные Москвой. Российское Министерство иностранных дел надеется, что суд в Гааге назначит дополнительные экспертизы по делу о крушении Boeing.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#самолет #крушение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...