Дело о крушении малайзийского Boeing было возобновлено судом Нидерландов. Самолет летел рейсом МН17 и попал в авиакатастрофу над Донбассом.

Самолет осуществлял рейс МН17 и следовал по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, но разбился в Украине. В результате крушения погибли 298 человек. Совместная следственная группа занимается расследованием данного дела без России в составе.

Следствие проигнорировало данные, предоставленные Москвой. Российское Министерство иностранных дел надеется, что суд в Гааге назначит дополнительные экспертизы по делу о крушении Boeing.