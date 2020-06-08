Российские регионы до 15 июня подготовят планы по открытию туризма

Российские регионы до 15 июня должны подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что в России заработают более десяти новых внутренних туристических направлений, включая Байкал, Калининградскую область, Хакасию и Горный Алтай. Старт межрегионального туризма планируется на 1 июля текущего года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что страна готова к постепенному возвращению к туристическому сезону. Он поручил Роспотребнадзору и Росавиации изучить варианты по открытию международного авиасообщения.