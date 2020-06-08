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11:24   8 Июня 2020
Политика

Российские регионы до 15 июня подготовят планы по открытию туризма

Российские регионы до 15 июня подготовят планы по открытию туризма

Российские регионы до 15 июня должны подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что в России заработают более десяти новых внутренних туристических направлений, включая Байкал, Калининградскую область, Хакасию и Горный Алтай. Старт межрегионального туризма планируется на 1 июля текущего года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что страна готова к постепенному возвращению к туристическому сезону. Он поручил Роспотребнадзору и Росавиации изучить варианты по открытию международного авиасообщения.

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Автор: Илья Романович
#туризм #регионы #чернышенко

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