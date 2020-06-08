Мишустин заявил о готовности России постепенно открывать туристический сезон

Россия готова к постепенному открытию туристического сезона, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам. Россия рассматривает туристическую отрасль не только как одну из самых пострадавших от последствий пандемии коронавирусной инфекции, но и самых перспективных в целом.

Мишустин ранее поручил к 8 июня подготовить возможные варианты для возобновления международного авиасообщения в РФ. Сообщалось также, что Министерство транспорта РФ планирует выступить с инициативой об открытии международных полетов из 27 российских аэропортов с 15 июля.