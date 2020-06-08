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11:17   8 Июня 2020
Экономика

Мутко назвал лидирующие регионы по льготной ипотеке

Мутко назвал лидирующие регионы по льготной ипотеке

Лидером по выдаче льготных ипотечных кредитов стала Москва, где было оформлено более 4 тысяч займов по новой программе, рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Пандемия коронавируса сильно повлияла на финансовое положение жителей РФ. Приостановка работы предприятий и введение режима самоизоляции во многих регионах страны привели к сокращению доходов граждан, часть россиян осталась без работы.

Государство принимает меры по поддержке населения и бизнеса. Программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% должна поддержать как строительную отрасль, так и граждан, желающих приобрести жилье, передает ДОМ.РФ.

В число рекордсменов также вошли Санкт-Петербург, где было выдано 3,5 тысячи кредитов, Подмосковье с показателем в 2,3 тысячи займов, а также Краснодарский край и Тюменская область, в которых клиенты банков оформили более тысячи договоров по льготной программе.

Президент РФ Владимир Путин ранее назначил 1 июля датой голосования по поправкам в Конституцию. Глава государства поручил в этот день обеспечить полную безопасность граждан на участках.

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Автор: Ирина Большунова
#мутко #ипотека #льготы #коронавирус

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