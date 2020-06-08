Карасев сравнил протесты в США с событиями на Украине

Протесты с погромами, подобные тем, что сейчас происходят в США, а ранее имели место на Украине, возникают там, где политический класс расколот.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, массовые беспорядки, которые последовали в американских городах вслед за протестами против полицейского произвола и дискриминации цветного населения, являются одновременно стихийным сценарием и предвыборной технологией.

«Так было и в Украине. С одной стороны, были причины для протестов, а потом уже начинали работать технологи. Почему так, потому что такие протесты с погромами всегда появляются там, где расколот политический класс, — заявил Карасев. — А политический класс раскалывается во время выборов».

Именно поэтому, по его словам, «мягкие трамписты» из-за раскола между демократами и республиканцами превращают убитого при жестком задержании полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в «икону Черной Америки».

Также украинский политолог обратил внимание на иронию истории, которая заключается, по его мнению, в том, что Флойд, становясь иконой, занимает место Мартина Лютера Кинга.

«Мартин Лютер Кинг действительно был достойным человеком, а Флойд настоящий наркоман, преступник и маргинал. Так вот теперь это будет икона вместо Мартина Лютера Кинга. Вот ирония черного движения», — подчеркнул Карасев.

Ни чего этого не случилось бы, добавил эксперт в заключение, если бы в США был консенсус по поводу будущего страны и американской мечты, если бы американский политический флаг был консолидирован.