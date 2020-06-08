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 Число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 1633 человека

Число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 1633 человека
Мишустин поручил до 19 июня закончить нацплан восстановления экономики

Мишустин поручил до 19 июня закончить нацплан восстановления экономики

 Мишустин поручил к 8 июня рассмотреть возможности возобновления международных полетов

Мишустин поручил к 8 июня рассмотреть возможности возобновления международных полетов
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10:46   8 Июня 2020
Политика

Мишустин поручил к 8 июня рассмотреть возможности возобновления международных полетов

Мишустин поручил к 8 июня рассмотреть возможности возобновления международных полетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору к 8 июня проанализировать возможности возобновления международного авиасообщения в стране.

Российский президент Владимир Путин ранее попросил учесть ущерб культурных учреждений в национальном плане восстановления экономики. Он также призвал деятелей культуры предложить свои варианты выхода учреждений из вынужденных каникул с минимальными потерями.

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Автор: Юлия Яковлева
#роспотребнадзор #росавиация #мишустин

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