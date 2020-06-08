Мишустин поручил к 8 июня рассмотреть возможности возобновления международных полетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору к 8 июня проанализировать возможности возобновления международного авиасообщения в стране.

Российский президент Владимир Путин ранее попросил учесть ущерб культурных учреждений в национальном плане восстановления экономики. Он также призвал деятелей культуры предложить свои варианты выхода учреждений из вынужденных каникул с минимальными потерями.