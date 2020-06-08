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Оперштаб заявил о 8 985 новых случаях COVID-19 в РФ за последние сутки

 Число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 1633 человека

Число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 1633 человека
Мишустин поручил до 19 июня закончить нацплан восстановления экономики

Мишустин поручил до 19 июня закончить нацплан восстановления экономики

 Мишустин поручил к 8 июня рассмотреть возможности возобновления международных полетов

Мишустин поручил к 8 июня рассмотреть возможности возобновления международных полетов
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10:37   8 Июня 2020
Происшествия

Редактор NYT освобожден от должности после колонки сенатора о протестах

Редактор NYT освобожден от должности после колонки сенатора о протестах

Один из редакторов американского издания New York Times был уволен с поста после эпизода с публикацией статьи сенатора-республиканца Тома Коттона.

Автор материала призывал задействовать войска против граждан, участвующих в протестах в США. Статья, опубликованная 3 июня, вызвала гнев читателей и журналистов NYT. Более 800 сотрудников газеты подписали письмо против материала. Президент США Дональд Трамп назвал NYT "лживым изданием".

Глава Белого дома грозился воспользоваться правом ввести федеральные войска в американские города, где не прекращаются протесты. Национальная гвардия США уже подавляла беспорядки, вспыхнувшие в Лос-Анджелесе в 1992 году. 

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #увольнение #nyt

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