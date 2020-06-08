Редактор NYT освобожден от должности после колонки сенатора о протестах

Один из редакторов американского издания New York Times был уволен с поста после эпизода с публикацией статьи сенатора-республиканца Тома Коттона.

Автор материала призывал задействовать войска против граждан, участвующих в протестах в США. Статья, опубликованная 3 июня, вызвала гнев читателей и журналистов NYT. Более 800 сотрудников газеты подписали письмо против материала. Президент США Дональд Трамп назвал NYT "лживым изданием".

Глава Белого дома грозился воспользоваться правом ввести федеральные войска в американские города, где не прекращаются протесты. Национальная гвардия США уже подавляла беспорядки, вспыхнувшие в Лос-Анджелесе в 1992 году.