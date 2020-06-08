Бывший террорист из Сирии рассказал о вербовке британскими спецслужбами

Бывший боевик ИГ (организация запрещена на территории РФ), Мухаммед Хусейн Сауд, сообщил, что британские спецслужбы с помощью давления поручали террористам из Сирии собирать информацию о военных объектах России и САР.

На границе с Иорданией, в зоне Ат-Танф, бывший террорист встретил сотрудников британских спецслужб. В Ат-Танф он бежал из Пальмиры, какое-то время он был вынужден работать на "Исламское государство" (запрещена в РФ), пишет Федеральное агентство новостей.

Сауд сообщил, что когда британцы узнали через своих посредников, чем он занимался ранее, сказали, что теперь он будет работать шпионом. Его основная задача состояла из добычи фотографий важных объектов разведки Сирии, а также российской и сирийской армии. Фотографии он должен был отправлять им через Интернет. По сообщению мужчины, материал им был нужен для того, чтобы в дальнейшем устраивать теракты.

Затем он рассказал о работе на "Исламское государство". Выяснилось, что террористы заставляют мирных граждан сотрудничать с ними под страхом смерти. Он неоднократно отвозил за город тела жертв, чтобы минировать дороги. В их числе были военные Сирии и гражданские лица. Зарплата Сауда составляла 300 долларов в месяц.