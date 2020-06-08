Депутат ГД призвал пересчитать премии официально работающим россиянам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, глава Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Востерцов в беседе «Политикой сегодня» рассказал о планах создания межфракционной группы для проработки новой формулы расчета зарплат.

«Основная проблема не в почасовой оплате труда. Заплата в России сейчас — черт ногу сломит. У нас она состоит из компенсационной и премиальной частей. В итоге голый оклад оказывается очень маленький. Работодатели премии устанавливают д0 70-80%. У нас что, люди стахановцы? Это просто удавка от работодателей. Я считаю, нужно создать межфракционную рабочую группу и заняться плотно этим вопросом. Иначе дело не сдвинется», — сказал парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда в размере 150 рублей для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Сумму предлагается индексировать раз в год.

Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.

Установка почасового размера оплаты труда защитит тех, кто работает неполный день по договору, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Но вместе с тем нужно оставить для таких работников и норму МРОТ, добавил экономист.

«Здесь также возникает опасение, что такой минимальный тариф будет стимулировать перевод работников с полной занятости на частичную. Вероятно, именно поэтому этот тариф установлен на относительно высоком уровне по сравнению с МРОТ, чтобы у предпринимателей не было такого соблазна», — рассуждает экономист

Однако помимо нормы часовой оплаты должна действовать норма МРОТ независимо от того, находится ли человек на постоянном договоре или же на частичной занятности. В противном случае за фактически отработанное время сотруднику могут не заплатить.