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10:10   8 Июня 2020
Общество

Число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 1633 человека

Число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 1633 человека

Количество пациентов, вылечившихся от коронавируса, за минувшие сутки в Москве составило 1633 человека, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее число пациентов, вылечившихся от инфекции, превысило 104 тыс. человек, подчеркнула Ракова в понедельник, 8 июня, в рамках брифинга журналистам. По ее словам, эпидемиологическая обстановка в Москве существенно улучшилась за минувшую неделю.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1633 пациента", — заявила Ракова.

Согласно данным оперштаба, в России зафиксировано более 467 тыс. случаев коронавируса. Из них свыше 195 тыс. — в Москве. Все актуальные и достоверные данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#москва #статистика #ракова

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