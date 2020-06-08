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10:04   8 Июня 2020
Общество

Принятие поправок к Конституции РФ положительно скажется на рабочих профессиях

Принятие поправок к Конституции РФ положительно скажется на рабочих профессиях

Поднятие престижа рабочих профессий станет возможным благодаря уважению трудящихся, защите их прав и соответствующей заработной плате.

Поправки к Конституции РФ должны принести положительные изменения, повысить значимость и престиж рабочих профессий, в связи с чем труд обычного человека станет ценнее. Изменения должны положительно сказаться на общих экономических показателях, считает генеральный директор АНО "Центр развития профессиональных компетенций" Эмиль Губайдуллин.

Помимо этого, поправки в Основной закон страны обеспечат МРОТ не ниже прожиточного минимума, что повысит доходы россиян. Будет увеличиваться количество граждан, желающих поступить в профессиональные училища, уверен Губайдуллин.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля 2020 года. Среди изменений значатся: обязательная индексация пенсий, адресная социальная поддержка, доступная медицинская помощь и многое другое.

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Автор: Яна Либерман
#конституция #рабочие

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