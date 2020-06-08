СМИ: власти РФ обсуждают ограничение зарплат топ-менеджерам госкорпораций

Правительство России рассматривает возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций, сообщает "Коммерсант".

Согласно информации СМИ, власти РФ рассматривают идею ограничить сумму размером трех годовых вознаграждений премьер-министра, что составляет 30 млн рублей в год. Однако есть исключения, которые лично установит президент РФ, сообщает "Ъ".

Заработная плата топ-менеджеров будет привязана к показателям эффективности (KPI). Для некоммерческих предприятий утвердят отраслевые KPI. Для коммерческих компаний, где страна не является единственным акционером, показателем эффективности станет "динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании".