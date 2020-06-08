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Оперштаб заявил о 8 985 новых случаях COVID-19 в РФ за последние сутки

Оперштаб заявил о 8 985 новых случаях COVID-19 в РФ за последние сутки

 Число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 1633 человека

Число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 1633 человека
Мишустин поручил до 19 июня закончить нацплан восстановления экономики

Мишустин поручил до 19 июня закончить нацплан восстановления экономики

 Мишустин поручил к 8 июня рассмотреть возможности возобновления международных полетов

Мишустин поручил к 8 июня рассмотреть возможности возобновления международных полетов
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

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 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
9:59   8 Июня 2020
Политика

СМИ: власти РФ обсуждают ограничение зарплат топ-менеджерам госкорпораций

СМИ: власти РФ обсуждают ограничение зарплат топ-менеджерам госкорпораций

Правительство России рассматривает возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций, сообщает "Коммерсант".

Согласно информации СМИ, власти РФ рассматривают идею ограничить сумму размером трех годовых вознаграждений премьер-министра, что составляет 30 млн рублей в год. Однако есть исключения, которые лично установит президент РФ, сообщает "Ъ".

Заработная плата топ-менеджеров будет привязана к показателям эффективности (KPI). Для некоммерческих предприятий утвердят отраслевые KPI. Для коммерческих компаний, где страна не является единственным акционером, показателем эффективности станет "динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании".

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #госкомпании

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