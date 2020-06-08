Депутаты ГД разработали законопроект о минимальной почасовой оплате труда

Нижний порог почасовой оплаты труда внесли на рассмотрение правительству РФ депутаты от партии ЛДПР. Законопроект направлен на закрепление минимальной оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день.

Согласно тексту документа, минимальный почасовой размер оплаты труда с начала следующего года может составить 150 рублей в час. Указанная сумма должна индексироваться раз в год, уточняет РИА Новости. Сейчас почасовая ставка рассчитывается на основе МРОТ и составляет от 89,85 до 65,92 рубля.

Авторы законопроекта убеждены, что текущая ставка крайне мала. Помимо этого, устанавливая зарплаты на минимально допустимом уровне, работодатель получает необоснованно высокую прибыть и экономит на отчислениях в социальные фонды и уплату подоходного налога.

Защиту прав трудящихся предлагают возложить на государство поправки к Конституции. Они также предлагают закрепить обеспечение доступного и качественного медицинского обслуживания. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля.