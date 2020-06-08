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Оперштаб заявил о 8 985 новых случаях COVID-19 в РФ за последние сутки

 Число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 1633 человека

Число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 1633 человека
Мишустин поручил до 19 июня закончить нацплан восстановления экономики

Мишустин поручил до 19 июня закончить нацплан восстановления экономики

 Мишустин поручил к 8 июня рассмотреть возможности возобновления международных полетов

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9:21   8 Июня 2020
Политика

Страны G7 могут принять единый документ о ситуации в Гонконге

Страны G7 могут принять единый документ о ситуации в Гонконге

Страны-участницы "большой семерки" разрабатывают совместный документ в отношении Гонконга, который будет подразумевать "две системы" в административном центре КНР. Об этом пишут японские СМИ.

Внешнеполитические ведомства стран G7 подготавливают обращение к китайской стороне, в котором намерены призвать Пекин пересмотреть свое решение о внедрении законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге, пишет ТАСС.

Некоторые страны, в частности Италия, выступают против подобного развития событий, дабы не нарушить свои конструктивные экономические отношения с Китаем. Пока неизвестно о сроках начала диалога по этому вопросу, так как вероятность принятия этого документа в G7 остается сомнительной.

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Автор: Руслан Неглинный
#кнр #гонконг #g7

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