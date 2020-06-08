Страны G7 могут принять единый документ о ситуации в Гонконге

Страны-участницы "большой семерки" разрабатывают совместный документ в отношении Гонконга, который будет подразумевать "две системы" в административном центре КНР. Об этом пишут японские СМИ.

Внешнеполитические ведомства стран G7 подготавливают обращение к китайской стороне, в котором намерены призвать Пекин пересмотреть свое решение о внедрении законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге, пишет ТАСС.

Некоторые страны, в частности Италия, выступают против подобного развития событий, дабы не нарушить свои конструктивные экономические отношения с Китаем. Пока неизвестно о сроках начала диалога по этому вопросу, так как вероятность принятия этого документа в G7 остается сомнительной.