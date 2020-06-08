Популярность системы быстрых платежей в России выросла на фоне COVID-19

Россияне сделали более двух миллионов переводов с помощью системы быстрых платежей (СПБ) в течение мая, согласно данным Банка России.

Пандемия коронавируса и введенные для борьбы с ней ограничительные меры привели к увеличению числа транзакций через СБП в России.

Сумма переводов жителей РФ посредством сервиса превысила отметку в 20 миллиардов рублей, передает газета "Известия" со ссылкой на источники в Национальной системе платежных карт.

Объемы перечислений увеличились еще и благодаря отмене комиссий на переводы, не превышающие 100 тысяч рублей в месяц, рассказала руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк.