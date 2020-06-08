Крымские ученые предложили новое решение для обеспечения полуострова водой

Одним из способов решения задач обеспечения полуострова Крым пресной водой может стать использование улавливающего купола над источниками, находящимися в Черном море на глубине 10-12 метров.

Такой проект подачи пресной воды властям полуострова предложили рассмотреть ученые географического факультета Крымского университета имени Вернадского. По словам преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии Геннадия Самохина, которые приводит ТАСС, есть несколько способов обеспечения населения полуострова пресной водой. Один из них заключается в сборе воды из источников, находящихся ниже уровня моря.

«Это ряд крупных пресных источников, которые выходят ниже уровня моря. Их называют еще субмаринными источниками: район мыса Тарханкут в западной части, в районе Судака на юго-востоке и район мыса Айя на юго-западе Крымского полуострова, в районе Севастополя, где вода вытекает из пещер на глубине 12–20 метров, а кое-где, как, к примеру, у мыса Тарханкут, пресные источники бьют на дне, под водой», — рассказал Самохин.

Эту воду, по его словам, можно подавать на поверхность, установив над источниками на десяти-двенадцатиметровой глубине улавливающий купол по принципу перевернутой банки. Кроме того, на мысе Айя, например, где из подводной пещеры вытекает пресная река, можно установить перегородку, соорудить резервуар, и з которого затем отбирать воду через специально пробитые скважины.

«По нашим подсчетам, этого хватит, чтобы напоить такой город как Балаклава, где проживает около 40 тысяч человек», — добавил ученый.

Напомним, проблемы с водоснабжением населения и орошением сельскохозяйственных земель Крым начал испытывать в 2014 году, после того, как Украина перекрыла поступление воды на полуостров из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал порядка 90 процентов потребностей полуострова в пресной воде. 2020 год, как заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оказался самым засушливым за 150 лет проведения наблюдений.