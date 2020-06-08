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10:57   8 Июня 2020
Россия

Крымские ученые предложили новое решение для обеспечения полуострова водой

Крымские ученые предложили новое решение для обеспечения полуострова водой

Одним из способов решения задач обеспечения полуострова Крым пресной водой может стать использование улавливающего купола над источниками, находящимися в Черном море на глубине 10-12 метров.

Такой проект подачи пресной воды властям полуострова предложили рассмотреть ученые географического факультета Крымского университета имени Вернадского. По словам преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии Геннадия Самохина, которые приводит ТАСС, есть несколько способов обеспечения населения полуострова пресной водой. Один из них заключается в сборе воды из источников, находящихся ниже уровня моря.

«Это ряд крупных пресных источников, которые выходят ниже уровня моря. Их называют еще субмаринными источниками: район мыса Тарханкут в западной части, в районе Судака на юго-востоке и район мыса Айя на юго-западе Крымского полуострова, в районе Севастополя, где вода вытекает из пещер на глубине 12–20 метров, а кое-где, как, к примеру, у мыса Тарханкут, пресные источники бьют на дне, под водой», — рассказал Самохин.

Эту воду, по его словам, можно подавать на поверхность, установив над источниками на десяти-двенадцатиметровой глубине улавливающий купол по принципу перевернутой банки. Кроме того, на мысе Айя, например, где из подводной пещеры вытекает пресная река, можно установить перегородку, соорудить резервуар, и з которого затем отбирать воду через специально пробитые скважины.

«По нашим подсчетам, этого хватит, чтобы напоить такой город как Балаклава, где проживает около 40 тысяч человек», — добавил ученый.

Крымские ученые предложили новое решение для обеспечения полуострова водой

Напомним, проблемы с водоснабжением населения и орошением сельскохозяйственных земель Крым начал испытывать в 2014 году, после того, как Украина перекрыла поступление воды на полуостров из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал порядка 90 процентов потребностей полуострова в пресной воде. 2020 год, как заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оказался самым засушливым за 150 лет проведения наблюдений.

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Автор: Александр Люблинский
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