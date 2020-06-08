Обновлена информация на сайте голосования по поправкам к Конституции РФ

Изменения были внесены на официальный сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Информация о президентских сроках также представлена для ознакомления.

Дополненная информация о поправках в Основной закон, в том числе положение об ограничении на количество сроков пребывания на посту президента Российской Федерации, появилась на сайте голосования. Соответствующие сведения представлены в разделе "Какие поправки?", передает RT.

Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал соответствующий указ. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что при этом будут обеспечены максимальные меры безопасности. Одни из важнейших поправок к Конституции РФ предполагают закрепление в Основном законе гарантий социальных мер государственной поддержки, в том числе обязательную ежегодную индексацию пенсий с доступным и качественным медицинским обслуживанием.