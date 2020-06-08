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8:24   8 Июня 2020
Общество

Московские медики зафиксировали смерть 51 пациента с COVID-19

Московские медики зафиксировали смерть 51 пациента с COVID-19

Общее число жертв с коронавирусом в Москве достигло 2970 человек. Об этом восьмого июня сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Столица России все еще сохраняет первенство по количеству случаев инфицирования и смертей, несмотря на стабилизацию эпидемиологической обстановки и спад смертности. Власти Москвы постепенно снимают ограничительные меры и возобновляют работу предприятий.

Количество выздоровевших пациентов стабильно превышает число летальных исходов. За сутки врачи выписывают более двух тысяч москвичей. Всем им предлагают сдать кровь для донорства плазмы. Всего вылеяилось почти 103 тысячи человек.

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Автор: Яна Либерман
#москва #жертвы #коронавирус

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