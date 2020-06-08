Хабаровский край потратит свыше 84 млн рублей на безопасность голосования по Конституции

Администрация Хабаровского края закупит средства индивидуальной защиты в количестве необходимом для проведения безопасного голосования по поправкам в Конституцию. Для этого региональные власти выделят свыше 84 млн рублей.

Соответствующее заявление сделал глава местной избирательной комиссии Геннадий Накушнов, передает ТАСС. По его словам, в связи с пандемией коронавирусной инфекции власти Хабаровского края увеличили бюджет для организации мероприятия. До этого на голосование в регионе тратилось около 140 млн рублей.

"На закупку средств защиты в нынешней ситуации дополнительно будет направлено 84 млн 620 тыс. рублей", — уточнил Накушнов.

Всероссийский день голосования за внесение поправок в Основной закон назначен на 1 июля, передает телеканал "360". В соответствии с указом президента Владимира Путина этот день в Росси объявлен выходным. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова накануне отметила высокий уровень эпидемиологической безопасности на избирательных участках. Среди предложенных правительством поправок числятся такие, как гособеспечение стабильности медицинского обслуживания, закрепление в Конституции за детьми статуса главного приоритета государства и многое другое.