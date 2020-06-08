Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московские медики зафиксировали смерть 51 пациента с COVID-19

Московские медики зафиксировали смерть 51 пациента с COVID-19

 Хабаровский край потратит свыше 84 млн рублей на безопасность голосования по Конституции

Хабаровский край потратит свыше 84 млн рублей на безопасность голосования по Конституции
Популярность системы быстрых платежей в России выросла на фоне COVID-19

Популярность системы быстрых платежей в России выросла на фоне COVID-19

 Обновлена информация на сайте голосования по поправкам к Конституции РФ

Обновлена информация на сайте голосования по поправкам к Конституции РФ
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
Московские медики зафиксировали смерть 51 пациента с COVID-19

Московские медики зафиксировали смерть 51 пациента с COVID-19

 Хабаровский край потратит свыше 84 млн рублей на безопасность голосования по Конституции

Хабаровский край потратит свыше 84 млн рублей на безопасность голосования по Конституции
Популярность системы быстрых платежей в России выросла на фоне COVID-19

Популярность системы быстрых платежей в России выросла на фоне COVID-19

 Обновлена информация на сайте голосования по поправкам к Конституции РФ

Обновлена информация на сайте голосования по поправкам к Конституции РФ
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
8:10   8 Июня 2020
Общество

Хабаровский край потратит свыше 84 млн рублей на безопасность голосования по Конституции

Хабаровский край потратит свыше 84 млн рублей на безопасность голосования по Конституции

Администрация Хабаровского края закупит средства индивидуальной защиты в количестве необходимом для проведения безопасного голосования по поправкам в Конституцию. Для этого региональные власти выделят свыше 84 млн рублей.

Соответствующее заявление сделал глава местной избирательной комиссии Геннадий Накушнов, передает ТАСС. По его словам, в связи с пандемией коронавирусной инфекции власти Хабаровского края увеличили бюджет для организации мероприятия. До этого на голосование в регионе тратилось около 140 млн рублей. 

"На закупку средств защиты в нынешней ситуации дополнительно будет направлено 84 млн 620 тыс. рублей", — уточнил Накушнов. 

Всероссийский день голосования за внесение поправок в Основной закон назначен на 1 июля, передает телеканал "360". В соответствии с указом президента Владимира Путина этот день в Росси объявлен выходным. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова накануне отметила высокий уровень эпидемиологической безопасности на избирательных участках. Среди предложенных правительством поправок числятся такие, как гособеспечение стабильности медицинского обслуживания, закрепление в Конституции за детьми статуса главного приоритета государства и многое другое.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#хабаровский край

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...