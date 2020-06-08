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7:48   8 Июня 2020
Армия

Роскосмос может возобновить производство ракет "Рокот" без участия Украины

Роскосмос может возобновить производство ракет "Рокот" без участия Украины

Центр Хруничева, числящийся в составе госкорпорации "Роскосмос", вновь приступит к работе по созданию легких конверсионных ракет "Рокот" на основе открепляемых от боевого дежурства баллистических ракетных орудий РС-18Б "Стилет" без участия Украины.

Соответствующее заявление сделал источник внутри ракетно-космической сферы. Он уточнил, что необходимый для возобновления промышленности контракт был накануне заключен между Минобороны и Центром Хруничева.

"После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М", — добавил информатор. 

Руководство Центра ранее изъявляло желание начать работу по реализации ракет "Рокот-2", передает РИА Новости. Предполагалось, что новый тип аппарата будет оснащен российской системой управления вместо прежней — украинской, которая производилась на предприятии "Хартрон" в Харькове. Однако шесть лет назад Украина заблокировала поставки в Россию, в результате чего от идеи решили отказаться. 

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Автор: Яна Либерман
#украина #роскосмос

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