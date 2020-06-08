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7:10   8 Июня 2020
Политика

Военный конвой США зашел в Сирию через границу с Ираком

Военный конвой США зашел в Сирию через границу с Ираком

Конвой военной техники международной коалиции во главе с США въехал в Сирию через незаконный погранпереход на иракской границе. Колонна была замечена на въезде в Хасаку, сообщило SANA News.

Колонна не менее чем из полусотни грузовиков с оборудованием и топливом в сопровождении нескольких бронеавтомобилей вооруженных сил США въехала на территорию Сирии через незаконный пограничный переход Аль-Валид в Ираке. Конвой был замечен в провинции Хасака и направлялся в сторону нефтеносных районов на северо-востоке арабской страны.

Подкрепления и военная техника несколькими днями ранее были направлены к военной базе США у поселения Тель-Байдар. В районе также были зафиксированы разведывательные полеты авиации, отмечает ФАН.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #сирия #коалиция #хасака #sana

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