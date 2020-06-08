Субмарину "Князь Владимир" примут на вооружение в День России

Новая атомная подлодка с ракетным комплексом войдет в состав Северного флота России 12 июня. Крейсер будет патрулировать территории подо льдами Северного Ледовитого океана.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Владимир" разработан по проекту "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов. От своих предшественников, "Юрия Долгорукого", "Александра Невского" и "Владимира Мономаха", субмарина отличается совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием, передает "Интерфакс".

Проведение церемонии открытия будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Сейчас въезд в Северодвинск, где построили "Князь Владимир", ограничен из-за распространения COVID-19.