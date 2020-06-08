Природный газ в России один из самых доступных в мире

Казахстан, Люксембург, Россия являются странами, граждане которых могут позволить себе купить больше природного газа, чем жители других государств. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования.

Первое место по доступности природного газа занимает Казахстан. Граждане со средним достатком могут на среднемесячную зарплату приобрести 8,8 тыс. кубометров газа в месяц. На втором месте оказался Люксембург с 8,3 тыс. кубометров.

"Бронзу" взяла Россия, жители которой могут купить около 6,5 тыс. кубометров газа на среднюю зарплату. Наименьший объем природного газа могут позволить себе жители Молдавии, Болгарии и Сербии, передает РИА Новости.

В 2019 году конъюнктура газового рынка резко ухудшилась. В этом году ситуация не улучшалась, потому что цены так и продолжают стремительно падать.