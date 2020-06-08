Сельянов: Первый канал имеет право на вставку видео с американскими протестами в "Брат 2"

Первый канал заменил финальные титры "Брата 2" видеозаписями с протестами против расизма и дискриминации в США. Продюсер знаменитого фильма Сергей Сельянов прокомментировал это событие.

Крупные телекомпании получают права на использование фильма, так что Первый канал не нарушил никаких авторских прав, замечает Сельянов. По его мнению, большую роль играет то, как была изменена картина, передает РИА Новости. Продюсер также отметил, что "Брат 2" уже посмотрело большое количество человек. Было бы другое дело, если Первый канал изменил премьерный фильм.

Картину показали в эфире телеканала 7 июля в честь 20-летия фильма. Вместо титров зрители под песню "Гудбай, Америка" увидели видеозаписи американских беспорядков, на которых протестующие рушат чужое имущество, а полицейские разгоняют людей дубинками.